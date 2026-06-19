«Краснодар» вернул экс-игрока сборной России

«Краснодар» заключил трехлетний контракт с полузащитником Даниилом Уткиным. Воспитанник клуба вернулся в команду на правах свободного агента.
Личный контракт Уткина с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Уткин – выпускник академии «горожан». За основной состав он дебютировал 1 ноября 2018 года в матче 1/8 финала Кубка России против «Крыльев Советов». 27 августа 2019 года в домашней встрече с греческим «Олимпиакосом» хавбек забил первый в истории «Краснодара» гол в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Всего за краснодарский клуб на его счету 7 голов и 3 результативные передачи.
- В 2022 году Уткин перешел в «Ростов», где за четыре сезона провел более 70 матчей и отдал 17 голевых передач.
- Также центральный полузащитник дважды уходил в аренду в «Ахмат» (50 игр, 11 мячей), а также выступал за «Балтику» и «Торпедо» на правах аренды. В июне 2026-го игрок расторг соглашение с ростовским клубом.
Источник: официальный сайт «Краснодара»