РПЛ. «Динамо Мх» начало сезон с гостевой волевой победы над «Факелом» (2:1)

Махачкалинское «Динамо» на выезде переиграло воронежский «Факел» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ.

Команда Вадима Евсеева пропустила первой, но еще до перерыва восстановила равновесие. На 21-й минуте полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов поразил ворота гостей. Спустя девять минут защитник хозяев Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота – 1:1.

Исход встречи решился во втором тайме. На 79-й минуте защитник махачкалинцев Александр Сандрачук забил победный гол.

Махачкалинское «Динамо» набрало три очка и поднялось на вторую строчку турнирной таблицы. «Факел» без набранных баллов занимает 15-е место.