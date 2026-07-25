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  • РПЛ. «Динамо Мх» начало сезон с гостевой волевой победы над «Факелом» (2:1)

РПЛ. «Динамо Мх» начало сезон с гостевой волевой победы над «Факелом» (2:1)

Сегодня, 20:25
8

Махачкалинское «Динамо» на выезде переиграло воронежский «Факел» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ.

Команда Вадима Евсеева пропустила первой, но еще до перерыва восстановила равновесие. На 21-й минуте полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов поразил ворота гостей. Спустя девять минут защитник хозяев Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота – 1:1.

Исход встречи решился во втором тайме. На 79-й минуте защитник махачкалинцев Александр Сандрачук забил победный гол.

Махачкалинское «Динамо» набрало три очка и поднялось на вторую строчку турнирной таблицы. «Факел» без набранных баллов занимает 15-е место.

Россия. Премьер-лига. 1 тур
Факел - Динамо Мх - 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 - В. Якимов, 21; 1:1 - Ю. Журавлев, 30 (в свои ворота); 1:2 - А. Сандрачук, 79.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Факел
Комментарии (8)
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edw7777
1785000785
С победой, Дагестан!!!
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Сам_себе_сказал
1785001187
Факел в пердив обратно,нечего тут делать . Махачкалу с победой !!!
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рылы
1785001313
в дерби динамо махачкала оказалось сильнее факела махачкала. ФПРФ, кстати.
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knikos
1785001423
Ффффак ел фффф пердифффффф...
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Semenycch
1785001475
Факел в первую лигу! Этому постыдству нечего делать в высшей!
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evgevg13
1785001729
Закономерно
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Алим Терек
1785003891
Махачкалу с победой!
Ответить
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