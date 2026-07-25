РПЛ. «Зенит» отпинал «Акрон» (5:0) на старте, у Соболева дубль, у Аугусто – дебютный гол

«Зенит» в 1-м туре РПЛ крупно победил на выезде «Акрон». Дублем отметился нападающий Александр Соболев.
Дебютный гол за «Зенит» в РПЛ забил бразильский нападающий Фелипе Аугусто.
В «Акроне» дебютировал главный тренер Срджан Благоевич.
«Зенит» возглавил турнирную таблицу.
Россия. Премьер-лига. 1 тур
Акрон - Зенит - 0:5 (0:3) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Соболев, 7; 0:2 - А. Соболев, 18; 0:3 - Г. Мантуан, 34; 0:4 - Д. Джон, 78; 0:5 - Ф. Аугусто, 85.
Источник: «Бомбардир»