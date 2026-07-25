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  • РПЛ. «Зенит» отпинал «Акрон» (5:0) на старте, у Соболева дубль, у Аугусто – дебютный гол

РПЛ. «Зенит» отпинал «Акрон» (5:0) на старте, у Соболева дубль, у Аугусто – дебютный гол

Сегодня, 18:15
60

«Зенит» в 1-м туре РПЛ крупно победил на выезде «Акрон». Дублем отметился нападающий Александр Соболев.

Дебютный гол за «Зенит» в РПЛ забил бразильский нападающий Фелипе Аугусто.

В «Акроне» дебютировал главный тренер Срджан Благоевич.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу.

Россия. Премьер-лига. 1 тур
Акрон - Зенит - 0:5 (0:3) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - А. Соболев, 7; 0:2 - А. Соболев, 18; 0:3 - Г. Мантуан, 34; 0:4 - Д. Джон, 78; 0:5 - Ф. Аугусто, 85.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Акрон Соболев Александр Аугусто Фелипе
Комментарии (60)
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Semenycch
1784992669
Зенит провел довольно хороший матч, насладился голами.
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Цугундeр
1784992856
) После уроков 8-й "г" сыграл со старшаками. В составе не было второгодника Тёмы и "классного" руководителя. Старшаки (как всегда)) играть не хотели, но их попросили и они выиграли..)
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ZENIT-59
1784992923
С почином Зенит!Отличная победа с сухим счетом!Очень обнадеживающий старт в чемпионате!Радует оборона и атака сыграла великолепно пусть даже не с самым сильным соперником
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knikos
1784993281
Браво ! Хорошее начало , так бы и продолжить. Я о чемпионском настрое . Самое главное , что меня порадовало - это ЧЕТЫРЕ гола ударами из-за пределов штрафной !!! Я всегда писал , что Зенит мало бьёт с дальней или средней дистанции . Матч показал , что , по крайней мера , четверо в составе Зенита способны так бить ! И надо бить ! Спасибо за игру , за зрелище !
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Бумбраш
1784993294
Ну усё,шампиены..тушите свет,занавес
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knikos
1784993469
Сыграли на ноль , но ... Акрон наиграл на гол-два , это факт . Так что в защите не всё ещё гладко .Адамов - лучший ! Будет ошибкой его упустить .
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rattyboy
1784993754
Странно, что пороси ещё не подали протест на судейство в этом матче ))))
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...уефан
1784993759
...смотреть на "футбол" Акрона терпения хватило только до второго гола, причём Зенит, ничего запредельного и не предлагал по игре, но 3 очка заработали, статистику загнали. Зенит с удачей, Акрон сегодня безнадёжен и добит...
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Cleaner
1784995402
Ну что, Акрон, плохо играть без ДЗЮБЫ то? Возвращайте его скорее, пока кто то другой не перехватил! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Император 1
1784998678
Отличный матч. Поздравляю Зенит с яркой победой.
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