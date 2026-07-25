Соболев высказался о дубле в ворота «Акрона»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал исход матча 1-го тура РПЛ против «Акрона» (5:0).
Соболев оформил дубль.
– Александр, ваш дубль принeс «Зениту» крупную победу над «Акроном» в Самаре, с чем мы вас от души поздравляем. Действительно ли такой лeгкой получилась победа?
– Думал об этом даже во время игры. На самом деле тяжeлая, даже очень тяжeлая игра. Очень жарко, дышалось тяжело, и кислорода действительно не хватало. А так ещe раз скажу: тяжелейшая игра. Несмотря на счeт 5:0, нужно отдать должное «Акрону». Они тоже хорошо играли.
– Впервые в карьере вы забили два мяча левой ногой. Сами удивились?
– Не удивился. Я вчера на тренировке сильно подвернул голеностоп, он у меня сильно забетонирован.
– Левый?
– Левый. Поэтому и забил, потому что он не двигается.
- Петербуржцы возглавили таблицу.
- Они защищают титул.
- У «Акрона» дебютировал главный тренер Срджан Благоевич.