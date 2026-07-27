Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто описал Соболева одним словом

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто объяснил свой переход в петербургскую команду. Отдельно он охарактеризовал своего одноклубника Александра Соболева.

– Почему ты решился на переход в «Зенит»?

– Я чувствовал, что мне нужно здесь быть. Мне понравился проект, штаб. Поэтому я пришел сюда.

– Кто убедил вас в этом?

– Я сам.

– Что ты думаешь о Соболеве?

– Он крут.

– Александр для тебя – соперник?

– Вообще нет. Может играть он, могу я, можем мы вдвоем. Нет проблем.