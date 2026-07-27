Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто описал Соболева одним словом

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто объяснил свой переход в петербургскую команду. Отдельно он охарактеризовал своего одноклубника Александра Соболева.
– Почему ты решился на переход в «Зенит»?
– Я чувствовал, что мне нужно здесь быть. Мне понравился проект, штаб. Поэтому я пришел сюда.
– Кто убедил вас в этом?
– Я сам.
– Что ты думаешь о Соболеве?
– Он крут.
– Александр для тебя – соперник?
– Вообще нет. Может играть он, могу я, можем мы вдвоем. Нет проблем.
- Фелипе Аугусто перешел в «Зенит» из «Трабзонспора» этим летом.
- 22-летний бразилец забил в первом матче за сине-бело-голубых – в ворота «Акрона» (5:0).
Источник: «Спорт-Экспресс»