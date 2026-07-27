Агент Тюкавина высказался о возможности ультиматума и демаршей со стороны игрока

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о влиянии разговоров о переходе в «Зенит» на игрока.

– Влияют ли на Костю как-то все эти разговоры вокруг него?

– Он настолько уверенный человек, который живет сегодняшним днем, выходит и делает свою работу. У него контракт до 2030 года. Зачем ему суетиться? Перед ним выполняют все обязательства, он вовремя получает зарплату, бонусы. Он психологически очень устойчивый. Тут надо позавидовать надо даже.

Когда вся страна продает, если бы он на каждого реагировал… Или там какой-то Мэддисон или Мендельсон… Это смешно на всю эту хрень там… На заборе напишут хрен знает что – и что, на все это отвечать?

– Такой же контракт, такая же уверенность определенная была у Соболева, но он сознательно пошел на конфликтные ситуации в «Спартаке», чтобы уйти в «Зенит» с посылом: хочу что-то выиграть, в «Зените» это будет сделать легче. Понятно, что Костя немного другого характера и склада человек, но мы же прекрасно понимаем, что в «Зените» легче будет выиграть трофей, чем сейчас в «Динамо», которое долгое время не выигрывало.

– Тут многое зависит от воспитания, от интеллекта. Костя и его отец – истинные спортсмены. Устраивать какие-то забастовки, битье посуды, обижаться на кого-то… Он живет в интересах команды.

Каждый день звонят журналисты и один и тот же вопрос задают, но, по большому счету, это вопросы к руководству «Динамо». К нам какие вопросы? Он ни одной тренировки не пропустил, у него были свои беседы со Шварцем.

Это то же самое, что он сейчас голословно скажет: «Я уверен, что в этом году мы выиграем Кубок и станет чемпионами». Ну, ребят, это же футбол. Понятно, все понимаем возможности «Динамо» и «Зенита». Каких-то ультиматумов, каких-то демаршей никто не собирается делать.