Хавбек «Зенита» перешел в «Амкар»

«Зенит» договорился о переходе в «Амкар-Пермь» полузащитника Никиты Хвата, игравшего за вторую команду петербуржцев.

«Сине-бело-голубые благодарят Никиту за время, проведенное в Санкт-Петербурге, за яркие моменты и самоотдачу и желают удачи в составе нового клуба», – говорится в сообщении.

19-летний воспитанник «Газпром»-Академии в этом году провел 5 матчей за «Зенит-2».