Хавбек «Зенита» перешел в «Амкар»

«Зенит» договорился о переходе в «Амкар-Пермь» полузащитника Никиты Хвата, игравшего за вторую команду петербуржцев.
«Сине-бело-голубые благодарят Никиту за время, проведенное в Санкт-Петербурге, за яркие моменты и самоотдачу и желают удачи в составе нового клуба», – говорится в сообщении.
19-летний воспитанник «Газпром»-Академии в этом году провел 5 матчей за «Зенит-2».
- В 2025-м Хват выступал на правах аренды за курский «Авангард», где в 28 встречах отметился 2 голами и 2 ассистами.
- На его счету 6 матчей, 1 гол и 1 ассист за юношеские сборные России.
Источник: официальный сайт «Зенита»