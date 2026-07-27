Назван срок контракта Бориско с ЦСКА

Вратарь «Балтики» Максим Бориско успешно прошел медобследование перед трансфером в ЦСКА.
Подписание контракта запланировано на начало этой недели. Бориско заключит договор до середины 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.
ЦСКА заплатит «Балтике» за голкипера 180 миллионов рублей по опции выкупа.
- 26-летний Бориско защищал ворота калининградцев в матче с красно-синими в 1-м туре сезона-2026/27. ЦСКА победил в этой игре 2:1.
- В прошлом сезоне он в 23 встречах за «Балтику» пропустил 11 голов и провел на ноль 14 встреч.