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Назван срок контракта Бориско с ЦСКА

Сегодня, 10:47
4

Вратарь «Балтики» Максим Бориско успешно прошел медобследование перед трансфером в ЦСКА.

Подписание контракта запланировано на начало этой недели. Бориско заключит договор до середины 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

ЦСКА заплатит «Балтике» за голкипера 180 миллионов рублей по опции выкупа.

  • 26-летний Бориско защищал ворота калининградцев в матче с красно-синими в 1-м туре сезона-2026/27. ЦСКА победил в этой игре 2:1.
  • В прошлом сезоне он в 23 встречах за «Балтику» пропустил 11 голов и провел на ноль 14 встреч.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Бориско Максим
Комментарии (4)
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mirovozrelov
1785140044
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Strig
1785140292
вся москва вся москва ...
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bratskij
1785145534
Удачи в клубе!
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СПОРТ 21 века
1785145700
А что Балтика от этого получила, кроме денег, которые Маргарян почти наверняка потратит себе на новую машину? Команда без вратаря остаётся на весь сезон. У них же остались только Любаков и Кукушкин. При всём уважении к ним, это не уровень Премьер-лиги. Поэтому теперь на тотал Балтики можно ставить, что будет пропускать больше двух мячей за матч. А если ещё и Хиль уйдёт в ЦСКА, то вообще меньше одного, что будет забивать. Похоже, клуб действительно хотят убить, а вместо него создать профессиональный взрослый клуб ФК Калининград, который будет выступать на стадионе Калининград (официальное название арены). Об этом уже давно ходят слухи а регионе...
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