Назван срок контракта Бориско с ЦСКА

Вратарь «Балтики» Максим Бориско успешно прошел медобследование перед трансфером в ЦСКА.

Подписание контракта запланировано на начало этой недели. Бориско заключит договор до середины 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

ЦСКА заплатит «Балтике» за голкипера 180 миллионов рублей по опции выкупа.