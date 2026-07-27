Тренер «Балтики» заявил, что игроки команды не способны стать чемпионами

Юрий Нагайцев, тренер «Балтики», выразил мнение, что с нынешним составом команды невозможно стать чемпионами.

«Балтике» нужны другие игроки, чтобы стать чемпионом. У нас состав под топ-10 РПЛ. У нас только забирают всех игроков… Это проблема для нас! Мы наигрываем футболистов, готовим их и тут же прощаемся с ними. Такая же проблема была в «Ахмате» у нас.

Вряд ли мы сможем дать результат лучше, чем в прошлом сезоне. Будем стремиться к этому, но будет трудно. У нас пока нет равноценных замен ушедшим футболистам. В матче с ЦСКА выходила молодежь, игрок 2006 года рождения, у которого считанные минуты в РПЛ», – сказал Нагайцев.