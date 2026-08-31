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Юрий Нагайцев
Юрий Нагайцев
Латвия
19 апреля 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
2 сентября
14
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
1 сентября
6
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
31 августа
7
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
31 августа
26
Тренер «Балтики» заявил, что игроки команды не способны стать чемпионами
27 июля
11
Тренер «Балтики» резко высказался об уходе вратаря Бориско в ЦСКА
26 июля
16
В «Балтике» оценили 2:2 с «Краснодаром»
19 апреля
3
В «Балтике» недовольны судейством: «Арбитр давал безнаказанно бить наших игроков»
11 апреля
1
Тренер «Балтики» прокомментировал упущенную победу над «Пари НН»
11 апреля
8
Тренер «Балтики» прокомментировал 2:2 с «Динамо Мх»
5 апреля
2
В штабе Талалаева рассказали о желании перейти на «более высокий уровень»
20 марта
1
Видео
Тренер «Балтики» рассказал, что произошло в концовке игры с ЦСКА
15 марта
13
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
8 марта
6
Тренер «Балтики» прокомментировал упущенную на 93-й минуте победу над «Ростовом»
7 марта
6
Тренер «Балтики» высказался об офсайдных линиях при отмене гола в ворота «Зенита»
28 февраля
9
Тренер «Балтики» – о поражении от «Зенита» с отмененным голом: «Все вместе преподнесли Семаку подарок на день рождения»
28 февраля
2
Тренер «Балтики» заявил, что команда контролировала игру со «Спартаком» даже в меньшинстве
2025.11.30 09:44
1
Тренер «Балтики»: «Спартак» сам нас завел, спасибо ему»
2025.11.30 00:35
2
Реакция тренера «Балтики» на победу над «Спартаком»
2025.11.29 22:22
12
Нагайцев покинул «Ахмат» вместе со своим штабом (Metaratings)
2022.09.19 20:52
1
Тренер «Ахмата» прокомментировал гостевую победу над «Уралом»
2022.09.17 15:05
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В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
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Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
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Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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