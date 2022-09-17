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    Тренер «Ахмата» прокомментировал гостевую победу над «Уралом»

    Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев подвел итоги выигранного матча десятого тура РПЛ против «Урала».

    «Старались опустить мяч вниз, так как в «Урале» много высокорослых игроков, поэтому нам было тяжело бороться с ними на втором этаже.

    Когда мяч был внизу, преимущество было у нас, мы хорошо созидали, могли забить больше.

    Ребята молодцы, полностью отработали в обороне. План на концовку у нас был. Эмоции после гола Бериши только положительные», – сказал Нагайцев.

    • «Ахмат» победил со счетом 2:1.
    • 2-й гол грозненцы забили на 90-й минуте.
    • Команда поднялась с 9-го на 8-е место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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