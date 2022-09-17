Тренер «Ахмата» прокомментировал гостевую победу над «Уралом»

Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев подвел итоги выигранного матча десятого тура РПЛ против «Урала».

«Старались опустить мяч вниз, так как в «Урале» много высокорослых игроков, поэтому нам было тяжело бороться с ними на втором этаже.

Когда мяч был внизу, преимущество было у нас, мы хорошо созидали, могли забить больше.

Ребята молодцы, полностью отработали в обороне. План на концовку у нас был. Эмоции после гола Бериши только положительные», – сказал Нагайцев.