Тренер «Ахмата» прокомментировал гостевую победу над «Уралом»

Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев подвел итоги выигранного матча десятого тура РПЛ против «Урала».
«Старались опустить мяч вниз, так как в «Урале» много высокорослых игроков, поэтому нам было тяжело бороться с ними на втором этаже.
Когда мяч был внизу, преимущество было у нас, мы хорошо созидали, могли забить больше.
Ребята молодцы, полностью отработали в обороне. План на концовку у нас был. Эмоции после гола Бериши только положительные», – сказал Нагайцев.
- «Ахмат» победил со счетом 2:1.
- 2-й гол грозненцы забили на 90-й минуте.
- Команда поднялась с 9-го на 8-е место в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»