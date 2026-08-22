Черчесов – о разгроме «Ростова»: «Смогли осчастливить весь чеченский народ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарии по итогам выигранного матча пятого тура РПЛ против «Ростова».

Команда из Грозного дома победила со счетом 4:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

У «Ахмата» и «Ростова» теперь по 5 очков в таблице лиги.

– Мы хотели активно начать матч и забили хороший быстрый мяч в начале игры. Потом мы свалились именно не на тот футбол, на который хотели бы.

Хоть и невозможно доминировать весь матч, мы отдали пространство и инициативу сопернику, чем он и воспользовался.

В перерыве мы поговорили, что надо поменять и как надо действовать. С первых минут второго тайма у меня было понимание, что надо изменить, и по ходу игры мы стали выпускать свежих игроков, которые усилили игру и довели дело до победы.

– Команда второй матч подряд начинает снова игру с быстрого гола. Можно ли сказать, что оно играет на руку?

– Никто заранее ничего не знает. Раз так случается, мы этому рады, но это преимущество затем надо развивать.

Если в матче с «Факелом» мы весь первый тайм играли так, как планировали, то сегодня – нет. Может, погода сегодня была душнее, из-за чего у нас не было тех же скоростей.

– «Ростов» чем-нибудь удивил сегодня?

– Они ничем нас не удивили, как и мы – их, кстати. Другое дело, что то, к чему мы готовились, у них видели: они дисциплинированны, отходят, любят прессинговать и подавать стандарты.

Игры с «Ростовом» у нас всегда от ножа, но сегодня сложилось так – 4:1. Мы только рады этому, так как до нашей игры «Ростов» показывал неплохие матчи.

– Насколько важна победа в этот значимый для республики день?

– Победа важна всегда, а сегодня – особенно. 75-летняя годовщина со дня рождения великой исторической личности – Ахмат-Хаджи Кадырова.

Накануне игры мы посетили музей, посвященный ему, и нас поразил масштаб его личности.

Мы хотели в этот праздник дать положительный результат, чтобы обрадовать жителей республики. Мы рады, что смогли в этот день осчастливить весь чеченский народ.