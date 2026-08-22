РПЛ. «Ахмат» дома разгромил «Ростов» – 4:1!

«Ахмат» крупно выиграл в пятом туре российской Премьер-лиги-2026/27.
Команда Станислава Черчесова на своем поле победила «Ростов» со счетом 4:1.
Георгий Мелкадзе оформил дубль, в активе Лечи Садулаева гол и два ассиста.
Теперь на счету «Ахмата» и «Ростова» по пять очков в РПЛ – они занимают восьмое и десятое место в таблице соответственно.
Россия. Премьер-лига. 5 тур
Ахмат - Ростов - 4:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Г. Мелкадзе, 5; 1:1 - Т. Сулейманов, 40; 2:1 - Г. Мелкадзе, 59; 3:1 - Т. Ибишев, 68; 4:1 - Л. Садулаев, 78.
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Ахмат
Ростов
Клисман Цаке
0%
Вадим Ульянов
0%
Мирослав Богосавац
0%
Турпал-Али Ибишев
0%
Усман Н'Донг
0%
Арсен Адамов
0%
Мануэль Келиано
0%
Исмаэл
0%
Лечи Садулаев
0%
Эгаш Касинтура
0%
Георгий Мелкадзе
0%
Калиду Сидибе
0%
Максим Сидоров
0%
Кирилл Щетинин
0%
Эральд Максути
0%
Aleksey Kasadzhikov
0%
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Рустам Ятимов
0%
Виктор Мелехин
0%
Умар Сако
0%
Игор Ногейра
0%
Андрей Лангович
0%
Алексей Миронов
0%
Ярослав Михайлов
0%
Константин Кучаев
0%
Иван Комаров
0%
Олакунле Олусегун
0%
Тимур Сулейманов
0%
Данила Прохин
0%
Даниил Шанталий
0%
Имран Азнауров
0%
Егор Голенков
0%
Антон Шамонин
0%
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Источник: «Бомбардир»