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РПЛ. «Ахмат» дома разгромил «Ростов» – 4:1!

22 августа, 19:59
10

«Ахмат» крупно выиграл в пятом туре российской Премьер-лиги-2026/27.

Команда Станислава Черчесова на своем поле победила «Ростов» со счетом 4:1.

Георгий Мелкадзе оформил дубль, в активе Лечи Садулаева гол и два ассиста.

Теперь на счету «Ахмата» и «Ростова» по пять очков в РПЛ – они занимают восьмое и десятое место в таблице соответственно.

Россия. Премьер-лига. 5 тур
Ахмат - Ростов - 4:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Г. Мелкадзе, 5; 1:1 - Т. Сулейманов, 40; 2:1 - Г. Мелкадзе, 59; 3:1 - Т. Ибишев, 68; 4:1 - Л. Садулаев, 78.
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Ахмат
Ростов
Клисман Цаке
0%
Вадим Ульянов
0%
Мирослав Богосавац
0%
Турпал-Али Ибишев
0%
Усман Н'Донг
0%
Арсен Адамов
0%
Мануэль Келиано
0%
Исмаэл
0%
Лечи Садулаев
0%
Эгаш Касинтура
0%
Георгий Мелкадзе
0%
Калиду Сидибе
0%
Максим Сидоров
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Кирилл Щетинин
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат
Комментарии (10)
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1787418597
А по игре и не скажешь.Стандарты...
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Novochek
1787420347
Печально . Очень печально. С ЦСКА очень хорошо играли. А тут на .... На Ахмате и 4 .
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WE ARE FOR PETER
1787421951
Смотрел игру полностью, сложилось впечатление что был слив натуральный
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Desma
1787422373
Да...., мои соболезнования. Так играть нельзя!😌
Ответить
TIMOTHY
1787425410
Такой футбол нам не нужен
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рылы
1787430860
не смотрел - но осуждаю ростов. позор уровня тарасятника)
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