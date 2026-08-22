РПЛ. «Ахмат» дома разгромил «Ростов» – 4:1!

«Ахмат» крупно выиграл в пятом туре российской Премьер-лиги-2026/27.

Команда Станислава Черчесова на своем поле победила «Ростов» со счетом 4:1.

Георгий Мелкадзе оформил дубль, в активе Лечи Садулаева гол и два ассиста.

Теперь на счету «Ахмата» и «Ростова» по пять очков в РПЛ – они занимают восьмое и десятое место в таблице соответственно.