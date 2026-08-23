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  • Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»

Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»

23 августа, 10:39
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о вингере команды Винисиусе после гостевой победы над «Эспаньолом» (2:1) в матче 2-го тура Примеры.

«Я рискую тем, что вы вернетесь на несколько месяцев назад и вспомните мои слова, сказанные, когда я был соперником Вини. Теперь Вини – мой игрок. Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор.

С первой же минуты. И это повторяется определенным образом, от соперника к сопернику. Сначала один фолит на нем, потом – другой. Если кто-то получает за это желтую, фолит другой. Соперник уходит с поля, выходит на замену другой без желтой карточки – и фолит на нем.

Ему нужно уметь контролировать эмоции. Я сказал ему, что если он забьет, ему нужно быть осторожнее с празднованием. Мы живем в эпоху антибуллинга, а Вини все еще сталкивается с травлей как со стороны соперников, так и со стороны болельщиков. Мы должны максимально его просвещать и готовить [к провокациям], вот и все», – сказал Моуринью.

  • Срок нового контракта 26-летнего Винисиуса с «Реалом» рассчитан до середины 2032 года.
  • Бразилец выступает за клуб с лета 2018-го.
  • Он провел за «Мадрид» 376 матчей, забил 128 голов, сделал 100 ассистов.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Эспаньол Винисиус Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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isosvonov
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Томик
1787480534
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