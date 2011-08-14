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Команды
Эспаньол
€ 134 млн
Эспаньол
Барселона
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Стейдж Фронт
Сайт:
http://www.rcdespanyol.com
Тренер:
Маноло Гонсалес
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Расписание
Таблица
«Райо Вальекано» – «Эспаньол»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Испании 2026/2027
Вчера, 08:34
«Осасуна» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Осасуна» – «Эспаньол»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
11 сентября
Трансляция
«Эспаньол» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Эспаньол» – «Севилья»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
5 сентября
Захаряна обвинили в непрофессионализме
31 августа
2
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
30 августа
4
Трансляция
«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027
28 августа
Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»
23 августа
1
Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса
23 августа
Фото
Винисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»
23 августа
Моуринью – о Винисиусе: «Он не святой, но то, что с ним делают – это уже перебор»
23 августа
2
Моуринью оценил первую победу «Реала» под своим руководством
23 августа
1
Примера. «Реал» на 90-й минуте вырвал победу над «Эспаньолом» (2:1) благодаря голу летнего новичка
23 августа
5
Трансляция
«Эспаньол» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Эспаньол» – «Реал»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Эспаньол» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Эспаньол» – «Леванте»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027
15 августа
Фото
«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
Определена сумма, которую «Барселона» получит за первый летний трансфер «Реала»
16 июня
Трансляция
«Эспаньол» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Эспаньол» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 2.45
22 мая
Трансляция
«Осасуна» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Символическая сборная сезона Ла Лиги-2025/26
13 мая
Трансляция
«Эспаньол» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Эспаньол» – «Атлетик»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.85
12 мая
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