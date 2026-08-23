Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»

Вингер «Реала» Винисиус отреагировал на эпизод, случившийся с ним на 3-й минуте гостевого матча 2-го тура Примеры с «Эспаньолом» (2:1).
Хавбек каталонцев Алекс Калатрава сбил бразильца и затем ударил ногой его по спине.
«Это желтая карточка для Вини!!!!» – написал Винисиус на своей странице в соцсети, сделав репост видео этого момента.
- Арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не наказал 26-летнего испанца.
- Калатрава сказал после игры: «Я хотел сыграть в мяч, а когда увидел, что его там уже нет, попытался остановиться. Судья и ВАР поняли это. Игровой эпизод».
- Калатрава и Винисиус получили по предупреждению на 32-й минуте в результате споров. Игрока «Эспаньола» заменили на 66-й минуте, бразилец провел полный матч.
Источник: «Бомбардир»