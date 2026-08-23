Винисиус иронично отреагировал на удар в спину от игрока «Эспаньола»

Вингер «Реала» Винисиус отреагировал на эпизод, случившийся с ним на 3-й минуте гостевого матча 2-го тура Примеры с «Эспаньолом» (2:1).

Хавбек каталонцев Алекс Калатрава сбил бразильца и затем ударил ногой его по спине.

«Это желтая карточка для Вини!!!!» – написал Винисиус на своей странице в соцсети, сделав репост видео этого момента.