Винисиус получил удар ногой по спине в матче с «Эспаньолом»

На 3-й минуте матча 2-го тура Примеры «Эспаньол» – «Реал» (1:2) хавбек каталонцев Алекс Калатрава сбил вингера гостей Винисиуса Жуниора и затем ударил лежавшего бразильца ногой по спине.

Судья Хосе Мария Санчес Мартинес не наказал 26-летнего испанца, несмотря на протесты футболиста «Мадрида».

Бывший арбитр Павел Фернандес считает, что рефери пощадил игрока каталонцев в этом моменте.

«Калатрава пинает Винисиуса, когда рядом нет мяча, с одним намерением – нанести ему травму. Санчес Мартинес пощадил испанца, не показав ему даже желтую карточку, а ведь и красная не выглядела бы здесь безумием.

С точки зрения арбитража это неоправданно, что этот эпизод остался без предупреждения для игрока, несмотря на то, что четвертый судья находился в полутора метрах от места событий», – написал Фернандес.

Алекс Калатрава забил гол у «Эспаньола» на 30-й минуте. У «Реала» отличились Джуд Беллингем на 9-й и вышедший на замену новичок Карлос Эспи на 90-й.

Калатрава и Винисиус получили по предупреждению на 32-й минуте в результате споров. Игрока «Эспаньола» заменили на 66-й минуте, бразилец провел полный матч.

Изображение: кадры из трансляции DAZN