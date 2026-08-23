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Игрок «Эспаньола» объяснил, почему ударил Винисиуса

23 августа, 14:35

Полузащитник «Эспаньола» Алекс Калатрава высказался об эпизоде с вингером «Реала» Винисиусом в матче 2-го тура Примеры.

На 3-й минуте он сбил бразильца и затем ударил ногой по спине. Арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не наказал футболиста каталонцев. «Реал» победил в гостевой встрече со счетом 2:1.

«Это был первый эпизод игры. Я хотел сыграть в мяч, а когда увидел, что его там уже нет, попытался остановиться. Думаю, что судья и ВАР увидели это и именно так истолковали, потому что иначе мне бы показали карточку.

Для меня это был игровой эпизод, совершенно непреднамеренный поступок, не направленный на умышленное причинение вреда.

Каждый играет в свою игру, и в условиях такой напряженности, зная, что соперники – хорошие игроки, нужно действовать активно и уверенно, иначе будет сложно», – сказал Калатрава.

  • Алекс Калатрава забил гол у «Эспаньола» на 30-й минуте. У «Реала» отличились Джуд Беллингем на 9-й и вышедший на замену новичок Карлос Эспи на 90-й.
  • Калатрава и Винисиус получили по предупреждению на 32-й минуте в результате споров. Игрока «Эспаньола» заменили на 66-й минуте, бразилец провел полный матч.

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Источник: As
Испания. Примера Реал Эспаньол Винисиус Калатрава Алекс
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