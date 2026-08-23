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Моуринью оценил первую победу «Реала» под своим руководством

23 августа, 09:41
1

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о гостевом матче 2-го тура Примеры с «Эспаньолом» (2:1).

«Я считаю, что мы заслужили победу, но «Эспаньол» не заслуживал поражения. Мы отлично контролировали игру, давили, очень много рисковали, и я думаю, что мы заслужили победу, но команда, которая играет так, как «Эспаньол», защищается так, как защищался он, так опасно контратакует, так организованна, – для нее тяжело уезжать домой ни с чем. Но повторяю: мы заслужили победу.

Когда говорят о защитных системах, есть одна вещь, которую нельзя не учитывать, – физическая форма. Я думаю, что у них не было ни одного игрока на чемпионате мира, они уже давно работают вместе, и это видно.

Я даже не ожидал, что Джуд сможет играть так долго, есть ребята, которые еще больше отстают, и, когда речь идет о таком прессинге, который мне нравится, у нас чувствуется нехватка игрового времени и опыта совместных тренировок.

Поэтому эта победа нам очень поможет, эта победа достигнута благодаря скамейке. Разочарованная скамейка ничем не помогает, а та, у которой сильный командный дух, может помочь выиграть», – сказал Моуринью.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Эспаньол Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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САДЫЧОК
1787474001
Маур протух.Его решения с составом-это отстой. С таким составом и Мостовой мог бы все трофеи взять с Реалом.
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