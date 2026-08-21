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«Эспаньол» – «Реал»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027

21 августа 2026 9:18
Эспаньол - Реал
22 авг. 2026, суббота 22:30 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Реала» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Реалом» пройдет 22 августа 2026 года в Барселоне на стадионе «RCDE Стэдиум». Хозяева уверенно стартовали в новом сезоне, разгромив «Леванте» со счетом 3:0, и с тремя очками расположились на втором месте. Гости, напротив, пока не проводили матчей в Ла Лиге, но находятся в отличной форме, одержав три победы подряд в товарищеских встречах. При этом «Реал» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – 46 побед против 10 у «Эспаньола». Сможет ли хозяева прервать неудачную серию и продолжить победный старт, или мадридский гранд подтвердит статус фаворита и возьмет первые очки?

Кто победит в матче

«Эспаньол» подходит к игре с хорошим настроением после разгрома «Леванте» (3:0). Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в одиннадцати последних встречах подряд, в среднем принося 2,00 гола за последние пять игр. В очных матчах с «Реалом» хозяева также способны отличиться, но делают это реже. Однако оборона вызывает серьезные опасения – в среднем 1,80 пропущенного мяча за последние пять игр, а «Реал» забивает в одиннадцати из тринадцати последних очных матчей с «Эспаньолом». В предсезонных матчах у хозяев были как победы (над «Ковентри» 3:1), так и ничьи с «Мидлсбро» (3:3) и «Бернли» (2:2). Домашняя поддержка и победный старт могут помочь, но против такого соперника этого недостаточно.

«Реал» выглядит безоговорочным фаворитом благодаря классу и историческому преимуществу. Команда одержала три победы подряд в товарищеских матчах – над «Шальке» (3:0), «Депортиво» (1:0) и «Ференцварошем» (2:1), а также сыграла вничью с «Фиорентиной» (2:2). В атаке мадридцы стабильны: они забивают в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,40 гола. При этом оборона действует надежно – всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр. В очных встречах с «Эспаньолом» «Реал» не проигрывает в шести из восьми последних матчей и забивает в одиннадцати из тринадцати. Даже на выезде мадридский гранд традиционно доминирует над этим соперником, и текущая форма только подтверждает его превосходство.

Итоговый вывод: «Реал» является безоговорочным фаворитом благодаря классу, атакующей мощи и тотальному преимуществу в очных встречах. «Эспаньол» способен забить, но его уязвимая оборона вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – уверенная победа мадридцев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Реал» имеет подавляющее преимущество: 46 побед против 10 у «Эспаньола», еще 6 матчей завершились вничью. При этом «Реал» не проигрывает в шести из восьми последних очных встреч и забивает в одиннадцати из тринадцати последних матчей против этого соперника. Текущая форма «Реала» – три победы подряд, у «Эспаньола» – хороший старт, но его оборона слишком уязвима для топ-соперника. Это делает победу гостей практически неизбежной.

Личные встречи
Побед - 4 (11%)
Ничьих - 3 (8%)
Побед - 30 (81%)
20
Забитых мячей
89
0.54
В среднем за матч
2.41
2:1
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
2 : 4
27.01.2019
Реал
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 16 тур
Реал
2 : 2
16.12.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1 : 2
22.08.2026
Реал
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
0 : 2
03.05.2026
Реал
Испания. Примера, 5 тур
Реал
2 : 0
20.09.2025
Эспаньол
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 0
01.02.2025
Реал
Испания. Примера, 6 тур
Реал
4 : 1
21.09.2024
Эспаньол
Испания. Примера, 25 тур
Реал
3 : 1
11.03.2023
Эспаньол
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
1 : 3
28.08.2022
Реал
Испания. Примера, 34 тур
Реал
4 : 0
30.04.2022
Эспаньол
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2 : 1
03.10.2021
Реал
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
0 : 1
28.06.2020
Реал
Испания. Примера, 16 тур
Реал
2 : 0
07.12.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
2 : 4
27.01.2019
Реал
Испания. Примера, 5 тур
Реал
1 : 0
22.09.2018
Эспаньол
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1 : 0
27.02.2018
Реал
Испания. Примера, 7 тур
Реал
2 : 0
01.10.2017
Эспаньол
Испания. Примера, 23 тур
Реал
2 : 0
18.02.2017
Эспаньол
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
0 : 2
18.09.2016
Реал
Испания. Примера, 22 тур
Реал
6 : 0
31.01.2016
Эспаньол
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
0 : 6
12.09.2015
Реал
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 4
17.05.2015
Реал
Испания. Примера, 18 тур
Реал
3 : 0
10.01.2015
Эспаньол
Испания. Примера, 38 тур
Реал
3 : 1
17.05.2014
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
1 : 0
28.01.2014
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/4 финала
Эспаньол
0 : 1
21.01.2014
Реал
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
0 : 1
12.01.2014
Реал
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2013
Реал
Испания. Примера, 16 тур
Реал
2 : 2
16.12.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 26 тур
Реал
5 : 0
05.03.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0 : 4
02.10.2011
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
0 : 1
13.02.2011
Реал
Испания. Примера, 4 тур
Реал
3 : 0
21.09.2010
Эспаньол
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 0
06.02.2010
Эспаньол
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
0 : 3
12.09.2009
Реал
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
0 : 2
28.02.2009
Реал
Испания. Примера, 6 тур
Реал
2 : 2
05.10.2008
Эспаньол
Испания. Примера, 27 тур
Реал
2 : 1
08.03.2008
Эспаньол
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2 : 1
20.10.2007
Реал
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Рохер Инохо
ЛЗ
16
Клеменс Ридель
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
8
Эдуардо Экспозито
(К) ЦП
28
Хави Эрнандес
АП
24
Тирис Долан
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
22
Алекс Калатрава
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
15
Арда Гюлер
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
31
Llorenç Serred
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
32
José Ángel López
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
27
Adama Timera
ЦФ
18
Marcos Fernández
ЦФ
Реал
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
33
Mario Rivas
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
29
Хорхе Кестеро
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
36
Alexis Ciria
ЦП
21
Браим Диас
АП
19
Карлос Эспи
ЦФ
25
Ян Диоманде
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Дмитрович
16
Ридель
14
Нуньес
4
Гонсалес
21
Инохо
23
Эль-Хилали
8
Экспозито
28
Эрнандес
24
Долан
22
Калатрава
9
Фернандес
3-3-3-1
1
Куртуа
16
Конате
4
Хейсен
18
Каррерас
24
Дюмфрис
5
Беллингем
8
Вальверде
20
Силва
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
28
Эрнандес
11
Милья
11
Милья
28
Эрнандес
16
Ридель
16
Дркушич
16
Дркушич
16
Ридель
8
Экспозито
17
Каррерас
17
Каррерас
8
Экспозито
4
Гонсалес
10
Лосано
10
Лосано
4
Гонсалес
22
Калатрава
26
Бауса
26
Бауса
22
Калатрава
5
Беллингем
19
Эспи
19
Эспи
5
Беллингем
18
Каррерас
17
Кукурелья
17
Кукурелья
18
Каррерас
24
Дюмфрис
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
24
Дюмфрис
20
Силва
6
Камавинга
6
Камавинга
20
Силва
15
Гюлер
25
Диоманде
25
Диоманде
15
Гюлер
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
1
Анхель Фортуньо
ВР
27
Adama Timera
ЦФ
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
31
Llorenç Serred
ВР
32
José Ángel López
ЦЗ
18
Marcos Fernández
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
21
Браим Диас
АП
29
Хорхе Кестеро
ЦП
33
Mario Rivas
ЦЗ
36
Alexis Ciria
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
27
Adama Timera
ЦФ
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
31
Llorenç Serred
ВР
32
José Ángel López
ЦЗ
18
Marcos Fernández
ЦФ
Остались в запасе
26
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
21
Браим Диас
АП
29
Хорхе Кестеро
ЦП
33
Mario Rivas
ЦЗ
36
Alexis Ciria
ЦП
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эспаньол
Точно не сыграют
Кике
ЦФ
Хави Пуадо
ЛВ
Леандро Кабрера
ЦЗ
Реал
Точно не сыграют
Рауль Асенсио
ЦЗ
Эдер Милитао
ЦЗ
Ферлан Менди
ЛЗ
Тиаго Питарч
ЦП
Родриго
ПВ
Эндрик
ЦФ
Орельен Чуамени
ОП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Реала» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее историческое преимущество, стабильная атака и надежная оборона гостей не оставляют сомнений в исходе. «Эспаньол» может забить, но его защита вряд ли выдержит давление мадридского гранда. Рекомендуемая ставка – победа «Реала» с форой (-1) с коэффициентом 1.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Реалом» состоится 22 августа 2026 года в Барселоне на стадионе «RCDE Стэдиум» и начнется в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».

«Эспаньол» – «Реал»: смотреть онлайн.

1.70
Победа «Реала» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Реал Эспаньол
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