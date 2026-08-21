Матч 2 тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Реалом» пройдет 22 августа 2026 года в Барселоне на стадионе «RCDE Стэдиум». Хозяева уверенно стартовали в новом сезоне, разгромив «Леванте» со счетом 3:0, и с тремя очками расположились на втором месте. Гости, напротив, пока не проводили матчей в Ла Лиге, но находятся в отличной форме, одержав три победы подряд в товарищеских встречах. При этом «Реал» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – 46 побед против 10 у «Эспаньола». Сможет ли хозяева прервать неудачную серию и продолжить победный старт, или мадридский гранд подтвердит статус фаворита и возьмет первые очки?

Кто победит в матче

«Эспаньол» подходит к игре с хорошим настроением после разгрома «Леванте» (3:0). Команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в одиннадцати последних встречах подряд, в среднем принося 2,00 гола за последние пять игр. В очных матчах с «Реалом» хозяева также способны отличиться, но делают это реже. Однако оборона вызывает серьезные опасения – в среднем 1,80 пропущенного мяча за последние пять игр, а «Реал» забивает в одиннадцати из тринадцати последних очных матчей с «Эспаньолом». В предсезонных матчах у хозяев были как победы (над «Ковентри» 3:1), так и ничьи с «Мидлсбро» (3:3) и «Бернли» (2:2). Домашняя поддержка и победный старт могут помочь, но против такого соперника этого недостаточно.

«Реал» выглядит безоговорочным фаворитом благодаря классу и историческому преимуществу. Команда одержала три победы подряд в товарищеских матчах – над «Шальке» (3:0), «Депортиво» (1:0) и «Ференцварошем» (2:1), а также сыграла вничью с «Фиорентиной» (2:2). В атаке мадридцы стабильны: они забивают в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 2,40 гола. При этом оборона действует надежно – всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за последние пять игр. В очных встречах с «Эспаньолом» «Реал» не проигрывает в шести из восьми последних матчей и забивает в одиннадцати из тринадцати. Даже на выезде мадридский гранд традиционно доминирует над этим соперником, и текущая форма только подтверждает его превосходство.

Итоговый вывод: «Реал» является безоговорочным фаворитом благодаря классу, атакующей мощи и тотальному преимуществу в очных встречах. «Эспаньол» способен забить, но его уязвимая оборона вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – уверенная победа мадридцев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Реал» имеет подавляющее преимущество: 46 побед против 10 у «Эспаньола», еще 6 матчей завершились вничью. При этом «Реал» не проигрывает в шести из восьми последних очных встреч и забивает в одиннадцати из тринадцати последних матчей против этого соперника. Текущая форма «Реала» – три победы подряд, у «Эспаньола» – хороший старт, но его оборона слишком уязвима для топ-соперника. Это делает победу гостей практически неизбежной.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Реала» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее историческое преимущество, стабильная атака и надежная оборона гостей не оставляют сомнений в исходе. «Эспаньол» может забить, но его защита вряд ли выдержит давление мадридского гранда. Рекомендуемая ставка – победа «Реала» с форой (-1) с коэффициентом 1.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Реалом» состоится 22 августа 2026 года в Барселоне на стадионе «RCDE Стэдиум» и начнется в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».