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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эспаньол
Реал - Эспаньол: обзор матча 17 мая 2014
Реал
17.05.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 38 тур
3 : 1
Завершен
Эспаньол
64'
Г. Бэйл
86'
А. Мората
90+1'
А. Мората
90'
Пицци
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эспаньол
ГОЛ! 3:1!
А. Мората
Пас отдал
А. Ди Мария
90'
+1
90'
ГОЛ! 2:1!
Пицци
Пас отдал
С. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
Пас отдал
А. Ди Мария
86'
69'
Замена
Пицци
️️️️
Симау
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
68'
Травма
К. Бензема
67'
66'
Замена
Алекс
️️️️
В. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Бензема
64'
Замена
Л. Модрич
️️️️
С. Хедира
63'
62'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Абрахам
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Д. Карвахаль
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
20
Симау
ЛП
4
Виктор Санчес
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Абрахам
ЦП
7
Кристиан Стуани
ПП
9
Серхио Гарсия
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал
88
Хесус Фернандес
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Каземиро
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
8
Алекс
АП
21
Пицци
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-2-3-1
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
14
Ильярраменди
28
Хедира
18
Бэйл
22
Иско
11
Ди Мария
9
Бензема
4-2-3-1
1
Касилья
21
Лопес
15
Морено
19
Колотто
29
Фуэнтес
4
Санчес
5
Лопес
7
Стуани
10
Абрахам
20
Симау
9
Гарсия
14
Карвахаль
5
Арбелоа
5
Арбелоа
14
Карвахаль
28
Хедира
10
Модрич
10
Модрич
28
Хедира
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
4
Санчес
8
Алекс
8
Алекс
4
Санчес
20
Симау
21
Пицци
21
Пицци
20
Симау
10
Абрахам
9
Кордоба
9
Кордоба
10
Абрахам
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
88
Хесус Фернандес
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Реал - Эспаньол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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