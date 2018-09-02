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Габриэль Торже
Габриэль Торже
Завершил карьеру
22 ноября 1989 (36), Тимишоара
#8 | Полузащитник
167 см | 63 кг
Румыния
Статистика
Новости
Трансферы
Торже перешел из «Ахмата» в «Сивасспор»
2018.09.02 10:50
1
Фото
«Динамо» Бухарест арендовало Торже у «Ахмата»
2018.02.02 15:39
1
«Ахмат» отдал Торже в аренду «Карабюкспору»
2017.07.18 00:22
1
Торже и Родолфо – в основе «Терека» на матч с «Томью»
2017.05.14 11:28
1
Видео
Торже: «Хочу играть за «Терек» каждую игру»
2017.04.28 10:04
3
Иванов и Торже вернулись в общую группу «Терека»
2017.04.19 11:12
1
«Терек» проведет матч против «Амкара» без Лебеденко, Иванова и Торже
2017.03.31 00:46
2
Торже не сыграет с «Ростовом», Грозав вернулся в строй
2017.03.11 23:45
2
Видео
Торже: «Огорчает, что «Терек» проиграл»
2017.02.17 09:34
1
Торже не планирует покидать «Терек»
2017.01.26 12:25
1
Фото
Тренер сборной Румынии Даум посетил тренировку «Терека»
2017.01.24 13:33
1
В «Тереке» не исключили ухода Торже
2017.01.10 14:05
2
Бухарестское «Динамо» нацелилось на Торже
2016.12.24 16:43
1
Торже: «Хочу сыграть за сборную Румынии в матче против России»
2016.10.15 15:57
Торже: «Нужно забыть игру с «Краснодаром»
2016.08.12 17:04
1
Фото
«Терек» подписал Торже на три года
2016.07.21 20:11
2
Стали известны составы на матч Румыния – Швейцария
2016.06.15 18:17
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