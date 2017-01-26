Торже не планирует покидать «Терек»

Румынский полузащитник «Терека» Габриэль Торже отметил, что на данный момент ставит клубный приоритет выше, чем игры за национальную команду. Футболист также заявил о нежелании покидать грозненский клуб.

«Сегодня очень важно проводить хорошие тренировки, готовить себя и быть в форме к первому матчу чемпионата. Не думаю, что в тестовых матчах результат имеет решающее значение.

Конечно, играть за сборную — это дополнительный бонус в карьере, сейчас для меня важнее начать играть за свою команду, а затем и за сборную.

Это не связано с адаптацией, не знаю, в чем дело. Буду тренироваться, прилагая максимум усилий, чтобы играть как можно больше. Я не планирую переход в другую команду», – заявил Торже.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России пять матчей.