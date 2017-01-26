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    Торже не планирует покидать «Терек»

    Румынский полузащитник «Терека» Габриэль Торже отметил, что на данный момент ставит клубный приоритет выше, чем игры за национальную команду. Футболист также заявил о нежелании покидать грозненский клуб.

    «Сегодня очень важно проводить хорошие тренировки, готовить себя и быть в форме к первому матчу чемпионата. Не думаю, что в тестовых матчах результат имеет решающее значение.

    Конечно, играть за сборную — это дополнительный бонус в карьере, сейчас для меня важнее начать играть за свою команду, а затем и за сборную.

    Это не связано с адаптацией, не знаю, в чем дело. Буду тренироваться, прилагая максимум усилий, чтобы играть как можно больше. Я не планирую переход в другую команду», – заявил Торже.

    В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России пять матчей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2017 12:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 26 января 2017, 13:38

      хороший игрок-УДАЧИ!!!

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