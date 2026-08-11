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В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева

11 августа, 13:55
6

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем нападающего Тамерлана Мусаев.

– Ходят разговоры, что Тамерланом Мусаевым интересуются махачкалинское «Динамо» и «Рубин». В случае покупки нового нападающего готова ли команда расстаться с ним?

– Непростой вопрос. Для начала нужно, чтобы этот нападающий появился в команде. Здесь очень многое зависит от того, какого он будет типажа и насколько будет дублировать функции Тамерлана.

Тамик – очень преданный и высокопрофессиональный футболист. Россиянин, что немаловажно. Мы крепко подумаем, прежде чем принимать такое решение, и во многом будем отталкиваться в том числе от его мнения. Если придeт игрок, который во многом его дублирует, согласится ли Тамерлан с тем, что игровое время может сильно сократиться.

  • 25-летний Мусаев в этом сезоне провел 4 матча за ЦСКА без результативных действий.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
  • Срок контракта форварда с москвичами рассчитан до середины 2028 года.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мусаев Тамерлан Бабаев Роман
Комментарии (6)
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Терекфан
1786448771
Мусаеву лучше уходить,в Махачкале самое его место,и игровое время будет в разы больше чем в ЦСКА
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Спартач80
1786452286
Мусаев, это нап для ФНЛ. ЦСКА конечно принципиальный наш соперник, но хорош уже смешить, Мусаев явно не уровень ЦСКА.....
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rash1959
1786452714
Условие одно и не сложное, найти побольше ссаных тряпок.
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АЛЕКС 58
1786453586
Из него нападающий,как из ...а пуля!
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