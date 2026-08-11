В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о будущем нападающего Тамерлана Мусаев.

– Ходят разговоры, что Тамерланом Мусаевым интересуются махачкалинское «Динамо» и «Рубин». В случае покупки нового нападающего готова ли команда расстаться с ним?

– Непростой вопрос. Для начала нужно, чтобы этот нападающий появился в команде. Здесь очень многое зависит от того, какого он будет типажа и насколько будет дублировать функции Тамерлана.

Тамик – очень преданный и высокопрофессиональный футболист. Россиянин, что немаловажно. Мы крепко подумаем, прежде чем принимать такое решение, и во многом будем отталкиваться в том числе от его мнения. Если придeт игрок, который во многом его дублирует, согласится ли Тамерлан с тем, что игровое время может сильно сократиться.