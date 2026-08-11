Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР

Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР

11 августа, 10:59
2

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 3-го тура чемпионата России «Зенит»«Родина» (1:2).

Главным арбитром был Игорь Капленков.

«Несложная игра для Капленкова, за исключением момента на 42-й минуте. Арбитр должен был понять, кто коснулся мяча, по тому, куда тот шeл. Если бы сыграл футболист «Родины», то мяч пошeл бы вперeд и мы бы говорили о возможной красной карточке.

Тут надо отметить Рустама Мухтарова – всем бы ассистентам быть такими, как он. Смелое решение – рассказал главному арбитру, что была игра в мяч. Это должен быть бонус от инспектора. Сложный момент, в котором Капленков не разобрался в траектории мяча – игрок «Зенита» до него дотянулся.

На 61-й минуте – более простой момент, но из-за позиции Капленков не разобрался. Он находился за линией штрафной, и, пока летел мяч, должен был прочитать точку падения. Надо было смещаться. В этот момент обзор ему перекрыл игрок «Зенита», находившийся около 11-метровой отметки. Вместо того чтобы уйти в сторону, Капленков просто начал выглядывать.

Понятное дело, он увидел то, чего не надо было. Игрок «Зенита» просто решил подставиться, никаких дополнительных действий защитник не делал. Капленкова спасает только то, что он дал закончить атаку и мяч залетел в ворота.

Правильно сработал Буланов на ВАР, что позвал его к монитору. Было понятно, что никакой это не фол и надо засчитывать гол. Капленков просто не разобрался в эпизоде, но, в отличие от того же Шафеева, дал закончить эпизод. Пусть всегда будет так», – сказал Федотов.

  • Гол у «Зенита» забил Максим Глушенков на 23-й минуте. У «Родины» отличился Артур Гарибян на 59-й и 65-й.
  • В эпизоде с первым голом москвичей Капленков изначально отменил взятие ворот, зафиксировав нарушение на защитнике «Зенита» Густаво Мантуане со стороны Артема Максименко в момент подачи. Арбитрр посчитал, что бразильца подталкивали в спину. Судьи ВАР пригласили Капленкова к монитору. Изучив повтор, рефери засчитал взятие ворот.

Еще по теме:
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме 3
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины» 5
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру» 45
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Федотов Игорь Капленков Игорь
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
marvinarskaya
1786439425
Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 14 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз сервис»». Гарантии!
Ответить
edw7777
1786444070
Нормальное судейство. Пусть Зенит пеняет сам на себя.
Ответить
Главные новости
Примера. «Барселона» с трудом обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
9
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
67
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
3
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
2
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
11
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
5
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
1
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
2
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
2
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
11
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
5
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+