Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов не нашел очевидных ошибок у главного судьи матча 3-го тура «Спартак» – «Краснодар» (1:2) Кирилла Левникова.

«Матч повышенной сложности, очевидных ошибок со стороны Левникова я не увидел.

На 14-й минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота «Краснодара». Рисковал защитник, на тоненького здесь всe. Будь задержка чуть подольше, и можно было бы назначать пенальти. Но она получилась короткой, а игрок «Спартака» отказался от дальнейшей борьбы.

На 50-й минуте – похожий момент, но там оба игрока смотрели на мяч, и ничего не было.

На 70-й минуте Кривцова завалили перед линией штрафной в греко-римской борьбе. По идее, не назначен опасный штрафной. Но дальше мяч отскочил к игроку «Краснодара» и последовал удар по воротам. Судя по жестам Левникова, он дал принцип преимущества. Но футболистам в таких ситуациях лучше бить по статичному мячу, чем с лeта», – сказал Федотов.