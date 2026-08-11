В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о несостоявшемся приглашении Сандро Шварца на пост главного тренера.

– Летом писали, что Сандро Шварц был близок к ЦСКА. Почему не договорились с ним?

– Мы общались с Сандро. Считаем его действительно хорошим специалистом, который зарекомендовал себя в период работы в «Динамо».

Но, проанализировав всю ситуацию, сложив все факторы, мы сделали тот выбор, который сделали.

Сандро желаем удачи, только не в матчах с ЦСКА. Эта страница перевернута.

– Одна из причин, почему не подписали Шварца, – это финансовые запросы немца?

– В совокупности. При этом мы понимаем, что Сандро при прочих равных симпатизировал варианту с «Динамо». Это абсолютно нормально. Это его команда, его коллеги.