Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем Артема Дзюбы, которому на следующей неделе исполнится 38 лет.
«В Чехии никто не знает Дзюбу, чтобы приглашать его в местный чемпионат. Не думаю, что хотя бы у одного руководителя клуба чешской лиги возникнет идея подписать Артeма.
Думаю, что основная проблема кроется в деньгах, как это обычно и бывает. Дзюба хочет зарабатывать как раньше, но он забывает о своeм возрасте.
Чтобы найти новый клуб, Дзюба должен согласиться получать не более 100 тысяч евро в год. Иначе никто его не подпишет», – заявил Петржела.
- Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Известно, что Дзюба интересен «Факелу».
- Сам Артем хочет вернуться в «Спартак», рассматривая также вариант с завершением карьеры.
Источник: «Советский спорт»