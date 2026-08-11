Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем Артема Дзюбы, которому на следующей неделе исполнится 38 лет.

«В Чехии никто не знает Дзюбу, чтобы приглашать его в местный чемпионат. Не думаю, что хотя бы у одного руководителя клуба чешской лиги возникнет идея подписать Артeма.

Думаю, что основная проблема кроется в деньгах, как это обычно и бывает. Дзюба хочет зарабатывать как раньше, но он забывает о своeм возрасте.

Чтобы найти новый клуб, Дзюба должен согласиться получать не более 100 тысяч евро в год. Иначе никто его не подпишет», – заявил Петржела.