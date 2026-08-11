Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о результатах железнодорожников в сезоне-2026/27.

Команда идет в зоне стыков после трех туров РПЛ.

Они набрали лишь 2 очка в чемпионате из 9 возможных.

У «Локо» нет побед в 4 матчах нового сезона под руководством Михаила Галактионова.

«Все естественно. Болельщики недовольны, потому что нет результата. Поэтому их и на трибунах стало меньше.

Важным моментом является то, что не только игроки, но и руководители обязаны задуматься о своих неправильных действиях.

Команда находится не на том уровне, на котором привыкли видеть «Локомотив». Положение поправимое. Чисто футбольная ситуация.

Руководители «Локомотива», от которых многое зависит, должны посмотреть на свою работу. Кто эти люди? Никогда никого не отделяю – все вместе», – заявил Семин.