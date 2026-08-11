Карпукас переходит в «Зенит»: подробности

Опорный полузащитник Артем Карпукас все-таки сменит «Локомотив» на «Зенит» этим летом.

Петербургский клуб заплатит за новичка 6 миллионов евро и заключит с ним контракт до 2031 года.

Карпукас должен сыграть за «Локо» против «Оренбурга» в четвертом туре РПЛ (14 августа). После прощального матча он отправится на медосмотр для «Зенита».