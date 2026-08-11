Карпукас переходит в «Зенит»: подробности

Опорный полузащитник Артем Карпукас все-таки сменит «Локомотив» на «Зенит» этим летом.
Петербургский клуб заплатит за новичка 6 миллионов евро и заключит с ним контракт до 2031 года.
Карпукас должен сыграть за «Локо» против «Оренбурга» в четвертом туре РПЛ (14 августа). После прощального матча он отправится на медосмотр для «Зенита».
- Артем – воспитанник железнодорожников.
- Его статистика за главную команду: 144 матча, 6 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
- У 24-летнего Карпукаса оставался год по контракту с «Локомотивом».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова