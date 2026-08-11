Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что с ним объяснились за высказывание игрока «Краснодара» Валентина Пальцева.

Пальцев назвал Бубнова «просто стариком, чьи слова всегда надо делить на два».

Бубнов в ответ пригрозил Пальцеву: «Ещe раз такой высер – и для него очень плохо кончится это».

«Был очень серьезный разговор, потому что был очень серьезный звонок мне на следующий день после того, как я предупредил его.

Тут же мне позвонили, и очень серьезные люди со мной разговаривали. Они чуть ли не извинились, что мне неудобно было, и говорят: «Такого больше не будет».

Не буду называть кто, потому что меня просили, что это должна быть конфиденциальная информация, но что с Пальцевым очень серьезно поговорили – это однозначно», – сказал Бубнов.