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  • Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»

Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»

11 августа, 23:56
3

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что с ним объяснились за высказывание игрока «Краснодара» Валентина Пальцева.

  • Пальцев назвал Бубнова «просто стариком, чьи слова всегда надо делить на два».
  • Бубнов в ответ пригрозил Пальцеву: «Ещe раз такой высер – и для него очень плохо кончится это».

«Был очень серьезный разговор, потому что был очень серьезный звонок мне на следующий день после того, как я предупредил его.

Тут же мне позвонили, и очень серьезные люди со мной разговаривали. Они чуть ли не извинились, что мне неудобно было, и говорят: «Такого больше не будет».

Не буду называть кто, потому что меня просили, что это должна быть конфиденциальная информация, но что с Пальцевым очень серьезно поговорили – это однозначно», – сказал Бубнов.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Пальцев Валентин Бубнов Александр
Комментарии (3)
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Foxitkuban
1786483828
А Пальцев об этом знает, или Бубнов сам себе придумал?
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АЛЕКС 58
1786498918
Армян звонил!
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порт
1786517487
Что значит они чуть ли не извинились? Может просто послали куда-то?
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