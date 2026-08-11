Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала о перспективах железнодорожников в стартовавшем чемпионате России.

Команда идет в зоне стыков после трех туров РПЛ.

Они набрали лишь 2 очка в чемпионате из 9 возможных.

У «Локо» нет побед в 4 матчах нового сезона под руководством Михаила Галактионова.

«Если Карпукас хочет уйти, то правильно будет его продать. Если его продают насильно, то это неправильно. Думаю, Карпукас не видит перспектив в нынешнем «Локомотиве».

Клуб вообще не печется о своей обойме. Может, у них кто-то есть в академии, о ком мы не знаем? Они же так легко со всеми расстаются. Не знаю, о чем они думают и какие у них планы.

За выживание «Локомотив» бороться не будет, но закончит в районе десятого места», – заявила Смородская.