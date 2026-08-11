Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, как участвует Евгений Гинер в жизни клуба.
- Насколько активно Евгений Гинер принимает участие в жизни клуба?
– Очень активно. Могу показать вам свой телефон – только сегодня мы общались уже четыре раза. Все разговоры были о команде.
Да, конечно, Евгений Леннорович вовлечен уже не так, как 20 лет назад. Это очевидно – для этого он и назначал меня, в частности, появилось Правление клуба.
Но Евгений Леннорович руку на пульсе держит, расслабиться не дает.
– А в трансферы Гинер вовлечен?
– Конечно. Если речь о трансферах, то может и наложить вето на переход, например.
- 66-летний Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году.
- Армейцы набрали 5 очков в 3 стартовых турах РПЛ-2026/27.
Источник: Sport24