Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, как участвует Евгений Гинер в жизни клуба.

- Насколько активно Евгений Гинер принимает участие в жизни клуба?

– Очень активно. Могу показать вам свой телефон – только сегодня мы общались уже четыре раза. Все разговоры были о команде.

Да, конечно, Евгений Леннорович вовлечен уже не так, как 20 лет назад. Это очевидно – для этого он и назначал меня, в частности, появилось Правление клуба.

Но Евгений Леннорович руку на пульсе держит, расслабиться не дает.

– А в трансферы Гинер вовлечен?

– Конечно. Если речь о трансферах, то может и наложить вето на переход, например.