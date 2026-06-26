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Реакция Гинера на смерть Сергея Иванова

Сегодня, 18:06

Президент ЦСКА Евгений Гинер сделал заявление в связи со смертью Сергея Иванова.

  • Иванов умер сегодня, 26 июня, в возрасте 73 лет.
  • Он был министром обороны РФ (2001-2007), руководителем Администрации президента (2011-2016), постоянным членом Совета безопасности России (1999-2008 и 2012-2026).

«Я глубоко скорблю в связи с кончиной близкого друга и товарища Сергея Борисовича Иванова и выражаю искренние соболезнования его родным и близким.

Меня много лет восхищали огромная энергия и работоспособность Сергея Борисовича, его стремление сделать армейский спорт, в том числе и наш футбольный клуб, еще сильнее и успешнее.

Я всегда знал, что он является истинным поклонником ПФК ЦСКА, настоящим болельщиком, который сохранял верность и преданность команде в любой ситуации, в любых условиях.

И он всегда был рядом с нами: и в дни больших побед, и в горькие минуты неудач. Таким мы и запомним Сергея Борисовича.

Он навсегда останется в памяти и сердцах многих поколений наших игроков, тренеров и многочисленной армии болельщиков», – сказал Гинер.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
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