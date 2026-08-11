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Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»

11 августа, 12:29
10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об обмене с «Зенитом» защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду.

– Лусиано не забивает 10 матчей подряд, а защита ЦСКА ослабла. Можно ли признать обмен Гонду на Дивеева провальным?

– Мы ожидали большего, но за полгода делать окончательные выводы по пользе, которую Гонду может принести команде, преждевременно.

Конечно, дело нападающего – это забивать голы. И с этим есть проблемы, глупо отрицать. Но у футболиста есть качества, он приносит много пользы команде. Но, к сожалению, с основной задачей, а именно с забитием голов, не все получается.

У него были хорошие моменты в матче с «Крыльями», который мы не смогли довести до победы. Мы продолжаем верить в то, что эта неудачная полоса пройдет, и Лусиано начнет забивать.

– Кто за этот обмен ответственный?

– Клуб, в том числе и я.

  • 25-летний Гонду в 16 матчах за ЦСКА забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
  • Он перешел в московский клуб из «Зенита» в обмен на защитника Игоря Дивеева. Петербуржцы также доплатили 2 миллиона евро по этой сделке.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гонду Лусиано Бабаев Роман
Комментарии (10)
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Интерес
1786442105
Лохматый, перечисли "полезности" Гонду, а то они нам неведомы.
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ТяжелаяАртиллерия
1786446187
Комментарий скрыт модератором
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САДЫЧОК
1786446239
Смешной Бабаев! А, то что до Лусиано не доходят мячи , пасы-это, не проблема? Нужны центральные полузащитники, вместо Баринова, Облякова и Гайича заодно.
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Император 1
1786449605
А кто-то сомневался? Я ещё зимой говорил, что он бесполезен и ничего не забьёт.
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Garrincha58
1786450101
Этот обмен между ЦСКА и Зенитом никому не принёс пользы один не забивает другой пропускает лёгкие голы
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АЛЕКС 58
1786455059
А твой любимчик Мусаев много забил?
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