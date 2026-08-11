Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об обмене с «Зенитом» защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду.

– Лусиано не забивает 10 матчей подряд, а защита ЦСКА ослабла. Можно ли признать обмен Гонду на Дивеева провальным?

– Мы ожидали большего, но за полгода делать окончательные выводы по пользе, которую Гонду может принести команде, преждевременно.

Конечно, дело нападающего – это забивать голы. И с этим есть проблемы, глупо отрицать. Но у футболиста есть качества, он приносит много пользы команде. Но, к сожалению, с основной задачей, а именно с забитием голов, не все получается.

У него были хорошие моменты в матче с «Крыльями», который мы не смогли довести до победы. Мы продолжаем верить в то, что эта неудачная полоса пройдет, и Лусиано начнет забивать.

– Кто за этот обмен ответственный?

– Клуб, в том числе и я.