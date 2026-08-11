«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о результате матча «Зенит» – «Родина» в третьем туре РПЛ.

Сине-бело-голубые проиграли на своем поле со счетом 1:2.

«Почувствовали, что первый тайм дается – ну так и докатим до конца. И получили. Это холодный душ.

Хорошо, что этот душ холодный, он сейчас заставит иначе профессионалов из «Зенита» относиться к тренировкам и к игре.

Нет худа без добра. Это очень хорошо. Потому что они получили за то, что нельзя быть пижонами. Это пижонство, как они вели себя в начале второго тайма.

Чем можно объяснить эту остановку игры в начале второго тайма? Только несобранностью, какой-то разбалансировкой. Я сейчас мягкие слова говорю, а на самом деле это разгильдяйство.

Не может позволять себе профессионал отдавать так инициативу. 27 тысяч твоих болельщиков сидят на трибунах. Ты почему за болельщиков не играешь? Они пришли на тебя смотреть. А они отстраненные какие-то.

Я не знаю даже, подошли они к виражу, не подошли, но они уходили с поля обиженные. На кого вы обижаетесь? Вы обидели всех тех, кто любит футбол. Игроки «Зенита» и вместе с ними тренерский штаб.

Нельзя так относиться к своим болельщикам. Они ради вас ругаются, спорят, радуются, «Зениту» поклоняются, уважают «Зенит». Сами бьете по репутации «Зенита».

Конечно, они не знают русского языка, наши голоса до них не доходят, но русские-то в команде есть. Игорь Дивеев, ну как можно было эти два мяча по центру поля пропустить в свои ворота?

Как можно было силовую борьбу проигрывать в начале второго тайма? Это отсутствие концентрации. Это же значит надо бороться, значит надо настроить себя.

Первый тайм-то все в порядке, а что во втором произошло? Это же вы сами игроки уничтожили свою победу. Правильно говорят, что «Зенит» – враг сам себе», – заявил Орлов.