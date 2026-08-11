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  • «Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»

«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»

11 августа, 16:59
15

Комментатор Геннадий Орлов высказался о результате матча «Зенит» – «Родина» в третьем туре РПЛ.

Сине-бело-голубые проиграли на своем поле со счетом 1:2.

«Почувствовали, что первый тайм дается – ну так и докатим до конца. И получили. Это холодный душ.

Хорошо, что этот душ холодный, он сейчас заставит иначе профессионалов из «Зенита» относиться к тренировкам и к игре.

Нет худа без добра. Это очень хорошо. Потому что они получили за то, что нельзя быть пижонами. Это пижонство, как они вели себя в начале второго тайма.

Чем можно объяснить эту остановку игры в начале второго тайма? Только несобранностью, какой-то разбалансировкой. Я сейчас мягкие слова говорю, а на самом деле это разгильдяйство.

Не может позволять себе профессионал отдавать так инициативу. 27 тысяч твоих болельщиков сидят на трибунах. Ты почему за болельщиков не играешь? Они пришли на тебя смотреть. А они отстраненные какие-то.

Я не знаю даже, подошли они к виражу, не подошли, но они уходили с поля обиженные. На кого вы обижаетесь? Вы обидели всех тех, кто любит футбол. Игроки «Зенита» и вместе с ними тренерский штаб.

Нельзя так относиться к своим болельщикам. Они ради вас ругаются, спорят, радуются, «Зениту» поклоняются, уважают «Зенит». Сами бьете по репутации «Зенита».

Конечно, они не знают русского языка, наши голоса до них не доходят, но русские-то в команде есть. Игорь Дивеев, ну как можно было эти два мяча по центру поля пропустить в свои ворота?

Как можно было силовую борьбу проигрывать в начале второго тайма? Это отсутствие концентрации. Это же значит надо бороться, значит надо настроить себя.

Первый тайм-то все в порядке, а что во втором произошло? Это же вы сами игроки уничтожили свою победу. Правильно говорят, что «Зенит» – враг сам себе», – заявил Орлов.

  • Гол у «Зенита» забил Максим Глушенков на 23-й минуте. У «Родины» отличился Артур Гарибян на 59-й и 65-й.
  • «Зенит» прервал беспроигрышную серию, которая продлилась 12 матчей в РПЛ и 16 игр во всех турнирах без учета послематчевых пенальти.
  • Петербуржцы защищают титул РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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subbotaspartak
1786457102
Орлов разнес «Зенит»: Что, заплатить не могли:!!!"
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АЛЕКС 58
1786458408
Здорово поклоняются и уважают Зенит! На всех стадионах скандируют-ЗПРФ,не смотря на штрафы.
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Цугундeр
1786459062
) У Гены ни одной,.ля, СМС..) Опять глодать вчерашнюю ватрушку. Опять кефир, И без него струит эфир. И за подружку -старая подушка..(
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VVM1964
1786460176
"Родина" встала на пути лидерства Зенита !!! - ну какие тут могут быть разговоры !🤣 Бомбардир, можно я буду заголовки сочинять ???😅
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Garrincha58
1786468001
Команда не готова к сезону команда атакует пешком назад многие не возвращаются. Кто в этом во всё виноват? Правильно тренеры, но если бы это было в првый раз так нет же это уже повторяется в сто первый раз!!! А то про какой то недонастрой.Домострой им надо устроить закрыть на базе на неделю и гонять до седьмого пота или другой более эффективный способ наказывать рублём
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crf57
1786469472
СЕМАК в очередной раз обкакался - "лучший тренер" !!
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andrei-sarap-yandex
1786518854
у СЕМАКа нет совести уходить как СЛУЦКИЙ и СТАНКОВИЧЬ из за бестолковой игры с таким составом...нет игры и результат с командой...не мямли УХОДИ НЕ РАЗВАЛИВАЙ КОМАНДУ И игроков...игроков меняют без толку а физрук остаётся....
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andrei-sarap-yandex
1786519120
Комментарий удален пользователем
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