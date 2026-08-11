72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву

Михаил Барышников вышел в стартовом составе «Динамо СПб» на матч 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России против ФК «10».

72-летний депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» появился на поле с капитанской повязкой.

Теперь это самый возрастной футболист в истории турнира. Он побил рекорд экс-главы «Зенита» Александра Медведева, который сыграл за «Амкал» в возрасте 70 лет.