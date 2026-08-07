«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о кубковом поражении «Рубина» от «Родины» (0:5).
«Дело дошло до того, что уже тренеру испанскому «Рубина» пришлось извиняться не перед болельщиками команды, а перед жителями Казани. Представляешь? Я такое впервые слышу.
То есть это такое позорище, тем более, видишь, в Татарстане для «Рубина», с таким руководством, с таким отношением, такими задачами и бюджетом, это вообще неприемлемый результат. Это действительно катастрофа», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- «Рубин» тренирует испанец Франк Артига.
- Казанцы брали РПЛ в 2008 и 2009 годах.
- Впереди у «Рубина» матч РПЛ против «Оренбурга».
Источник: «Чемпионат»