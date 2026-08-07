Мошенники обманули Непомнящего на крупную сумму

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий вспомнил, как его обманули мошенники.

– Вы хоть раз сталкивались с мошенниками?

– Да. Был у меня знакомый – болельщик ЦСКА. Лет восемь назад по его совету вложил 5 миллионов рублей в КПК – кредитный потребительский кооператив. Под неплохие проценты. Поначалу все было нормально, получал ежемесячно 24 тысячи.

Вдруг через два года звонок: «Руководители КПК исчезли, денег на вашем счету нет. Если заплатите нам 500 тысяч, решим вопрос». Я заплатил. Кончилось тем, что эту сумму с помощью друзей удалось вернуть. Остальное – увы. Обращение в прокуратуру ни к чему не привело.

Что ж, кроме себя, винить некого. Как говорится, не будь идиотом. Кстати, тот самый болельщик тоже попал, но потерял меньше – 700 тысяч. Он и позже ко мне с разными идеями подходил. Предлагал купить по дешевке квартиру на Кутузовском проспекте, еще что-то. Но я с ним уже никаких дел не имел.