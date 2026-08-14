Защитник «Зенита» объявил об уходе

Футболист «Зенита» Юрий Горшков сообщил об уходе из клуба. Он продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
«Спасибо «Зениту» за проведенное время и титулы. Я исполнил все свои мечты. Играть при Вираже – это нечто особенное. Двигаемся дальше к новым вызовам!» – написал футболист в соцсетях.
- Два года назад «Зенит» купил Горшкова у «Крыльев Советов» за 120 миллионов рублей.
- В прошлом сезоне фулбек провел лишь 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Его контракт с сине-бело-голубыми истекает следующим летом.
Источник: «Бомбардир»