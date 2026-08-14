Защитник «Зенита» объявил об уходе

Футболист «Зенита» Юрий Горшков сообщил об уходе из клуба. Он продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

«Спасибо «Зениту» за проведенное время и титулы. Я исполнил все свои мечты. Играть при Вираже – это нечто особенное. Двигаемся дальше к новым вызовам!» – написал футболист в соцсетях.