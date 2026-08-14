«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова

Защитник «Зенита» Юрий Горшков меняет клуб. Он возвращается в «Крылья Советов».
«Горшков бесплатно переходит в «Крылья Советов»: контракт до лета 2029 года с зарплатой 3,5 млн рублей в месяц, 20% от перепродажи получит «Зенит». В 18:00 игрок вылетает из Питера в Самару.
Поздравляю Юру с тем, что выбрался-таки из газового плена (пошел на понижение на 3,3 млн рублей/мес ради Самары) и возвращается туда, где ему было всегда хорошо + получалось играть в классный футбол», – написал инсайдер Иван Карпов.
- Два года назад «Зенит» купил Горшкова у «Крыльев Советов» за 120 миллионов рублей.
- В прошлом сезоне фулбек провел лишь 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Его контракт с сине-бело-голубыми истекает следующим летом.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова