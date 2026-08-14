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  • «Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова

«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова

14 августа, 17:48
11

Защитник «Зенита» Юрий Горшков меняет клуб. Он возвращается в «Крылья Советов».

«Горшков бесплатно переходит в «Крылья Советов»: контракт до лета 2029 года с зарплатой 3,5 млн рублей в месяц, 20% от перепродажи получит «Зенит». В 18:00 игрок вылетает из Питера в Самару.

Поздравляю Юру с тем, что выбрался-таки из газового плена (пошел на понижение на 3,3 млн рублей/мес ради Самары) и возвращается туда, где ему было всегда хорошо + получалось играть в классный футбол», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • Два года назад «Зенит» купил Горшкова у «Крыльев Советов» за 120 миллионов рублей.
  • В прошлом сезоне фулбек провел лишь 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
  • Его контракт с сине-бело-голубыми истекает следующим летом.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Горшков Юрий
Комментарии (11)
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шахта Заполярная
1786719198
Ха-ха, ему еще лет пять будет газом отыгрываться и блох выводить.
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Desma
1786720951
На бомбе появился новый писарчук заголовков? Неужели пенсионер-МЧСник?
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andrei-sarap-yandex
1786721535
проиграл ГОРШКОВ В ДЕНЬГАХ...НО выиграли агенты не отрываясь от стула
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neim
1786722229
Ещё одна жертва Зенита, пережёванная и выплюнутая на свободу ))).
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Айболид
1786725010
ванька опять дармовым бромантаном накидался ,которй день этого чертилу кроет .
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Триумфальный
1786725274
Играя в среднем клубе, переходя к топам, никто пахать не хочет, а потом ныть начинают - не дали шанса, загнобили, только деньги деньгами, а прогрессировать конечно не надо
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1786725639
Молодец,что вернулся играть в футбол
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ПалкоВводецъ007
1786731190
Редактор новостник явно из свинарни судя по тупому названию статьи. Гыгыгы
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FCSpartakM
1786732963
смешно, питерцы больше всего пищали, что Спартак бесплатно игроков отпускает. Ну -ну. В Спартаке эти люди хотя бы играли, зенит просто заполняет скамейку, а потом отпускает игроков, говоря спасибо, что грели лавочку
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ТяжелаяАртиллерия
1786733866
Комментарий скрыт модератором
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