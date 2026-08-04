На зенитовца Горшкова появился еще один претендент

Левый защитник «Зенита» Юрий Горшков интересен не только «Крыльям Советов».
Также на него претендует вылетевший из РПЛ «Нижний Новгород», который ищет варианты усиления состава, чтобы без проблем вернуться в высший дивизион.
Нижегородцы готовы выкупить 27-летнего фулбека, в отличие от «Крыльев», ведущих переговоры об аренде.
- Два года назад «Зенит» купил Горшкова у «Крыльев Советов» за 120 миллионов рублей.
- В прошлом сезоне фулбек провел лишь 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Его контракт с сине-бело-голубыми истекает следующим летом.