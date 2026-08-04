На зенитовца Горшкова появился еще один претендент

Левый защитник «Зенита» Юрий Горшков интересен не только «Крыльям Советов».

Также на него претендует вылетевший из РПЛ «Нижний Новгород», который ищет варианты усиления состава, чтобы без проблем вернуться в высший дивизион.

Нижегородцы готовы выкупить 27-летнего фулбека, в отличие от «Крыльев», ведущих переговоры об аренде.