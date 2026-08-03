«Крылья Советов» начали переговоры об аренде игрока «Зенита»

Левый защитник Юрий Горшков может вернуться из «Зенита» в «Крылья Советов».

Самарский клуб начал переговоры об аренде 27-летнего футболиста.

В трансфере Горшкова очень заинтересован главный тренер «Крыльев» Сергей Булатов.

Сам игрок готов к возвращению в бывшую команду.