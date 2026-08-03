«Крылья Советов» начали переговоры об аренде игрока «Зенита»

Левый защитник Юрий Горшков может вернуться из «Зенита» в «Крылья Советов».
Самарский клуб начал переговоры об аренде 27-летнего футболиста.
В трансфере Горшкова очень заинтересован главный тренер «Крыльев» Сергей Булатов.
Сам игрок готов к возвращению в бывшую команду.
- Два года назад «Зенит» купил Горшкова у «Крыльев Советов» за 120 миллионов рублей.
- В прошлом сезоне фулбек провел лишь 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Его контракт с сине-бело-голубыми истекает следующим летом.
Источник: «Мутко против»