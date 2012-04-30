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РПЛ 2026/2027
Команды
Крылья Советов
Сергей Булатов
Сергей Булатов
Крылья Советов
Россия
21 марта 1972 (54)
Тренер
Статистика
Новости
Главный тренер «Крыльев» объяснил свою эмоциональность в игре с «Зенитом»
2 ноября
3
Фото
РПЛ определила лучшего тренера сентября
1 октября
5
Фото
РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера месяца
29 сентября
3
Тренер «Крыльев» Булатов прокомментировал крупную победу над «Акроном»
23 августа
Тренер «Крыльев» оценил результат матча с «Зенитом»
19 августа
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
18 августа
8
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
8 августа
1
Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал спасение в матче с ЦСКА
1 августа
Известный агент займется комплектованием клуба РПЛ
26 июня
2
Фото
«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером
10 июня
Игрок «Крыльев» может отказаться от перехода в «Локомотив»
28 мая
2
Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
20 мая
3
Раскрыт тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
12 мая
9
Тренер «Крыльев» Булатов объяснил победу над «Спартаком»
1 мая
5
Дерзкое заявление тренера «Крыльев Советов» перед матчем со «Спартаком»
30 апреля
12
Аршавин сказал, кто будет тренировать клуб РПЛ, который борется за выживание
30 апреля
«Крылья Советов» утвердили главного тренера
28 апреля
Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал уверенную победу над «Локо»
25 апреля
В клубе РПЛ могут сменить тренера после 27-го тура
24 апреля
4
Клуб РПЛ может возглавить тренер из Беларуси
23 апреля
1
Тренер «Крыльев» Булатов двумя причинами объяснил поражение от «Сочи»
21 апреля
1
«Крылья Советов» объявили о возвращении тренера
14 апреля
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
14 апреля
Тренер «Крыльев» Булатов прокомментировал поражение от ЦСКА
7 апреля
1
«Крылья Советов» выберут нового тренера среди четырех кандидатов
6 апреля
4
Подробности ситуации с главным тренером в «Крыльях Советов»
29 марта
В «Крыльях» рассмотрят еще одного кандидата на пост главного тренера
29 марта
У «Крыльев Советов» три кандидата на замену Адиеву – все с одинаковым именем
25 марта
7
Клуб РПЛ может уволить главного тренера вне зависимости от результатов
6 февраля
2
Сменился фаворит на замену Осинькину в «Крыльях Советов»
2025.05.26 14:26
1
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