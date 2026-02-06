Клуб РПЛ может уволить главного тренера вне зависимости от результатов

«Крылья Советов» уволят главного тренера Магомеда Адиева вне зависимости от результатов в этом сезоне.
Сообщается, что банк «Солидарность», который недавно получил полный контроль над акциями самарского клуба, – недоволен работой тренерского штаба. Именно из-за прихода банка в клуб Адиев не получит существенной поддержки в это трансферное окно. Увеличение поддержки от «Солидарности» было согласовано с условием отставки тренера и назначения своих кандидатов.
По данным телеграм-канала «Топи за Крылья», основные кандидаты на замену Адиева – Сергей Игнашевич и Сергей Булатов.
- «Крылья Советов» занимают в РПЛ 12-е место с 17 очками после 18 туров.
- Магомед Адиев возглавляет самарский клуб с 5 июня 2025 года.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»