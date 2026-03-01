Ловчев грубо нарушил телевизионную этику

Бывший спартаковец Евгений Ловчев попался за нарушением телевизионной этики.
Футбольный эксперт вышел в эфир «Матч Премьер» с включенным айфоном. Ему поступил звонок, что услышали все телезрители и коллеги по эфиру.
- 77-летний Ловчев работает на ТВ более 20 лет. Его регулярно приглашают на различные эфиры. В прошлом году уроженец Крюково поучаствовал в передаче Первого канала «Вспомнить все».
- Больше всего матчей во время игровой карьеры Ловчев провел за «Спартак». В 1969-1978 годах защитник провел 249 встреч за красно-белых в чемпионате СССР, забил 30 голов. Именно с Ловчевым в составе москвичи последний раз вылетали из высшей лиги – в 1975 году.
- В 1972 году Ловчева признали лучшим игроком СССР.
Источник: «Бомбардир»