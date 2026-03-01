Заявление РПЛ по поводу судейских скандалов

Президент РПЛ Александр Алаев сделал заявление насчет последних судейских скандалов.

В первых матчах возобновившегося сезона РПЛ случились казусы с прорисовкой офсайдных линий. Они спорные, поскольку чертятся руками судей на ВАР.

В РПЛ лидирует «Краснодар».

В ближайшем туре команда сыграет на выезде против «Рубина».

«К офсайдным линиям много вопросов. Не буду спихивать ответственность – это наше общее дело. Это бьет и по репутации РПЛ, и по репутации РФС, и моей. К линиям есть вопросы, но я понимаю геополитическую и экономическую ситуацию.

Надо искать решение – линии в нынешнем виде не удовлетворяют уровню футбола, уровню лиги. Возьму на себя ответственность. Буду разговаривать с коллегами из РФС, с руководителями клубов. Нужно срочно искать решение. Не знаю, дорабатывать эти, или искать другие, искать деньги, искать поставщиков. Системность вопросов к линиям есть. Надо что-то делать! Уверен, с коллегами найдем решение. Такие линии всех не устраивают», – сказал Алаев.