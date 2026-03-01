Игрок «Балтики»: «Не показалось, что «Зенит» – сильная команда»

Защитник «Балтики» Сергей Варатынов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче 19-го тура РПЛ.

На 77-й минуте защитник калининградцев Кевин Андраде забил мяч, который был отменен из-за пассивного офсайда Брайана Хиля.

Победный гол «Зенита» в этой встрече забил Луис Энрике на 87-й минуте.

«Со всеми топ-командами мы играли на равных, не уступая. Разве что ЦСКА в Москве проиграли. Понятно, что «Зенит» всегда должен бороться за чемпионство с таким составом – у них восемь бразильцев выходит на поле.

Но мне не показалось, что это какая-то сильная команда. Такие же впечатления были и в матче первого круга», – сказал Варатынов.