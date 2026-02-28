Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Орлов: «Гол Андраде вытекал из логики событий, но нарисовали линии, тут уже никуда не деться»

Орлов: «Гол Андраде вытекал из логики событий, но нарисовали линии, тут уже никуда не деться»

Сегодня, 13:56
6

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Балтика» (1:0).

«Если говорить непосредственно об игре, то во втором тайме «Балтика», надо признать, просто доминировала! Потрясающая игра гостей на этом отрезке матча! У «Зенита» ничего не клеилось. И гол Андраде вытекал из логики событий. Но нарисовали линии. Тут уже никуда не деться. «Зениту» повезло.

«Балтика» мне понравилась. До перерыва гости сдерживали питерцев, которые владели преимуществом, играли содержательно. Но без конкретики. В принципе, можно вспомнить у хозяев только опасный удар Глушенкова – рядом со штангой.

А в остальном... Им не хватало качественного последнего паса. Помните эпизод, когда сине-бело-голубые прекрасно разыграли комбинацию, справа выскакивал Мантуан? Но он почему-то выполнил передачу вдоль ворот, а нужно было отдать пас во второй темп. Вендел же себя предлагал!

Что сломалось у хозяев после перерыва? Не понял замены Джона Джона. Без него в плане созидания совсем все стало плохо. Мяч перестал держаться... Это еще хорошо, что замена Луиса Энрике себя оправдала.

Мне казалось, что у «Балтики» не хватит сил на второй тайм. Но калининградцы сыграли сзади практически образцово. Какая взаимозаменяемость, какая борьба! Талалаев на атомы разобрал команду Семака. И это при том, что Максим Петров и Хиль провели далеко не лучший свой матч.

Замена Дурана напрашивалась. Ему еще надо набрать форму. Хотя по пониманию игры он мне понравился.

Вендел выдал большой объем, Барриос выглядел на своем уровне. А вот Педро мог сыграть и лучше. Балтийцы его прикрыли, справились с ним. Он явно не выделялся. У него были более яркие игры.

Конечно, фортуна улыбнулась «Зениту» и Семаку. Победа хозяев – чудо! Очень мало ударов по воротам. Вот такой юбилей у Сергея Богдановича. Что ж, поздравим его!

«Зениту», конечно, еще надо встроить в свою игру Джона Джона и Джона Дурана. Времени не так много. Не за горами матч со «Спартаком», – сказал Орлов.

  • На 75‑й минуте при счете 0:0 арбитры после видеопросмотра отменили гол защитника калининградцев Кевина Андраде из‑за офсайда. Главным судьей матча был Алексей Сухой.
  • Единственный гол забил Луис Энрике на 87-й минуте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Strige
1772277220
Вот именно нарисовали линии, вкривь, вкось, пытаясь убедить, что был офсайд, хотя и с линиями и без видно, что его нет.. А все ваши оправдания, понятны, скажешь не то.. Больше не дадут ничего сказать...
Ответить
Юбиляр
1772277333
Короче - все молодцы, но особенно судьи! Гыгыгы... Юбилей у Богданыча удался!... «Зениту», конечно, еще надо встроить в свою игру Джона Джона и Джона Дурана. - "Зенит! Чуешь этот страшный зуд, Три Джона по тебе ползут" (близко) ! Гыгыгы.
Ответить
Иван Петров 1986
1772277739
Никакой логики тут нет - просто блохастые должны были выиграть любой ценой, что на ВАР и сделали.
Ответить
U+1F596
1772277799
Конечно, фортуна улыбнулась «Зениту» и Семаку.=====А можа судья улыбнулся, получив куш за то что надо.Гы гы
Ответить
