Семшов оценил первую игру Джонов в «Зените»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался об игре новобранцев «Зенита» Джона Джона и Джона Дурана в матче 19-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Мы увидели то, что ожидали увидеть. «Балтика» – хорошая, неуступчивая команда. Она провела шикарный матч. «Зенит» тоже старался, но победа далась ему очень тяжело. Новичкам «Зенита» Дурану и Джон Джону было очень тяжело. Они ощутили, что такое российский чемпионат, повиснув на оборонительных редутах «Балтики», – сказал Семшов.

Единственный гол забил Луис Энрике на 87-й минуте.