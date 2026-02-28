Семшов оценил первую игру Джонов в «Зените»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался об игре новобранцев «Зенита» Джона Джона и Джона Дурана в матче 19-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0).
«Мы увидели то, что ожидали увидеть. «Балтика» – хорошая, неуступчивая команда. Она провела шикарный матч. «Зенит» тоже старался, но победа далась ему очень тяжело. Новичкам «Зенита» Дурану и Джон Джону было очень тяжело. Они ощутили, что такое российский чемпионат, повиснув на оборонительных редутах «Балтики», – сказал Семшов.
Единственный гол забил Луис Энрике на 87-й минуте.
- Питерцы арендовали 22-летнего Джона Дурана до конца текущего сезона. Права на колумбийца принадлежат «Аль-Насру».
- Форвард первую часть сезона провел на правах аренды в «Фенербахче».
- 23-летнего Джона Джона «Зенит» приобрел у «Брагантино» за 18+4 миллиона евро.
- Петербургский клуб подписал с полузащитником контракт сроком до середины 2031 года.
Источник: «Матч ТВ»