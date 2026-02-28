Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семшов оценил первую игру Джонов в «Зените»

Сегодня, 12:28
3

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался об игре новобранцев «Зенита» Джона Джона и Джона Дурана в матче 19-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Мы увидели то, что ожидали увидеть. «Балтика» – хорошая, неуступчивая команда. Она провела шикарный матч. «Зенит» тоже старался, но победа далась ему очень тяжело. Новичкам «Зенита» Дурану и Джон Джону было очень тяжело. Они ощутили, что такое российский чемпионат, повиснув на оборонительных редутах «Балтики», – сказал Семшов.

Единственный гол забил Луис Энрике на 87-й минуте.

  • Питерцы арендовали 22-летнего Джона Дурана до конца текущего сезона. Права на колумбийца принадлежат «Аль-Насру».
  • Форвард первую часть сезона провел на правах аренды в «Фенербахче».
  • 23-летнего Джона Джона «Зенит» приобрел у «Брагантино» за 18+4 миллиона евро.
  • Петербургский клуб подписал с полузащитником контракт сроком до середины 2031 года.

Еще по теме:
Экс-игрок ЦСКА назвал хорошей работу судьи в матче «Зенит» – «Балтика»
«Лютый ад»: Боярский – о матче «Зенит» – «Балтика» 4
Эксперт по судейству прокомментировал скандал в Петербурге 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Дуран Джон Джон Джон Семшов Игорь
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1772271540
Во втором тайме 40 минут мы видели "оборонительные редуты гегемона".Самый цирк,что их ТВ насчитало "Балтике" 5 угловых за матч,а "Зениту"-7...Так и тянет потратить время на повторный просмотр,да противно... Дубль джон похож на бразильского хорошего футболиста( не более), а второй-Дурында Дорогостоящая.
Ответить
Алим Терек
1772274697
Джонит!
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
2
РПЛ. «Оренбург» обыграл «Акрон», гол Дзюбы отменили из-за офсайда
14:02
16
Орлов: «Гол Андраде вытекал из логики событий, но нарисовали линии, тут уже никуда не деться»
13:56
6
ФотоМиллер и Зырянов подарили Семаку куртку на 50-летие
13:32
24
Тренер «Балтики» высказался об офсайдных линиях при отмене гола в ворота «Зенита»
13:23
9
ВидеоГол Дзюбы отменили после длительной проверки ВАР и ни разу не показали повтор с офсайдной камеры
13:03
4
Смородская двумя словами отреагировала на отмену гола «Балтики» «Зениту»
12:55
10
Назван главный козырь «Спартака» на остаток сезона
11:58
10
«Лютый ад»: Боярский – о матче «Зенит» – «Балтика»
11:50
8
ВидеоЭксперт по судейству прокомментировал скандал в Петербурге
11:11
16
Все новости
Все новости
В «Акроне» намекнули на руку «Газпрома» в отмененном голе Дзюбы
15:00
2
«Матч ТВ» заменил Черданцева на игре РПЛ: известна причина
14:46
1
Лепсая: «Неужели в России нет айтишников, способных написать код по чертежу прямых офсайдных линий?»
14:38
1
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
14:02
Количество ВАР-вмешательств в РПЛ превышает норму в 2 раза
13:59
Гонду высказался об обозначении своей фамилии в РПЛ
13:41
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 28 февраля 2026
13:20
ВидеоГол Дзюбы отменили после длительной проверки ВАР и ни разу не показали повтор с офсайдной камеры
13:03
4
Смородская двумя словами отреагировала на отмену гола «Балтики» «Зениту»
12:55
10
Первак – о лучшем игроке «Спартака» в XXI веке: «Титов глотнул таблеток, у Промеса наркотики, еще резал кого-то»
12:39
3
Семшов оценил первую игру Джонов в «Зените»
12:28
3
Экс-игрок ЦСКА назвал хорошей работу судьи в матче «Зенит» – «Балтика»
12:16
Где смотреть матч «Ахмат» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 1 марта 2026
12:06
Где смотреть матч «Сочи» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 1 марта 2026
12:04
1
Где смотреть матч «Динамо» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 1 марта 2026
12:01
Назван главный козырь «Спартака» на остаток сезона
11:58
10
«Лютый ад»: Боярский – о матче «Зенит» – «Балтика»
11:50
8
«Балтике» удвоят премиальные, если команда финиширует в топ-2
11:44
3
Радимов назвал Аршавина «мудаком»
11:25
4
ВидеоЭксперт по судейству прокомментировал скандал в Петербурге
11:11
16
ВидеоОрлов отреагировал на скандал в матче «Зенит» – «Балтика»
10:56
23
Мостовой дал обещание на случай, если возглавит «Спартак»
10:32
1
ВидеоКомментатор матча «Зенит» – «Балтика»: «Я сто раз ничего не понял»
10:10
19
Черданцев после скандала в Петербурге призвал не показывать зрителям офсайдные линии
10:03
28
ФотоЭмоциональная реакция Миллера на гол «Зенита» «Балтике»
09:40
16
Видео«Нет слов»: «Балтика» – о произошедшем в Петербурге
09:26
20
ВидеоРеакция Рабинера на скандал в матче «Зенит» – «Балтика»
09:19
29
ВидеоВратарь «Зенита» объяснил, почему гол «Балтики» отменен верно
09:13
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 